Spendet für eine fortschrittliche Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche in Gaza!

Kinder und Jugendliche leiden am meisten unter dem Völkermord Israels an den Palästinensern. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Gaza sind Kinder und Jugendliche. Die israelische Armee zerstört ihre Häuser, ihre Nahrungsversorgung und ihre Gesundheitsversorgung. Viele der mindestens 60.000 Getöteten sind Kinder und Jugendliche.



Die israelische Armee zerstört aber auch systematisch Schulen und Kindergärten. Das Ghassan-Kanafani-Education-Center organisiert Bildungsprogramme und Nachhilfe, aber auch Programme zur Unterstützung der kognitiven und emotionalen Entwicklung von Kindern, kulturelle Aktivitäten und, wo möglich, auch Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene. Diese Arbeit gibt ihnen, soweit das mitten im Krieg möglich ist, Halt und Perspektive.



Die ICOR hat beschlossen, das Ghassan-Kanafani-Education-Center mit dringend benötigten 3000 Euro zu unterstützen und bittet dafür um Spenden. Wird das Spendenziel übertroffen, gehen Spenden darüber hinaus an die Al-Awda Health Community Association.



Spendenkonto:

Kontoinhaber: Solidarität International eV

Stichwort: Gaza Education Center

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)