Strände gesperrt: Giftige Tiere angespühlt

Seit Montag streiken 3.200 Gewerkschaftsmitglieder in drei Rüstungswerken des Flugzeugbauers Boeing im Raum St. Louis, nachdem sie am Sonntag ein überarbeitetes Tarifangebot abgelehnt hatten. Die Arbeiter, organisiert in der International Association of Machinists and Aerospace Workers' District 837 produzieren in den Werken in St. Louis, St. Charles in Missouri und Mascoutah in Illinois militärische Kampfflugzeuge wie die F-15 und F/A-18, den Trainingsjet T-7A Red Hawk sowie die unbemannte Tankdrohne MQ-25 Stingray. Bei dem Tarifvertrag geht es sowohl um Lohnerhöhungen als auch um neue Arbeitszeiten, die Boeing durchsetzen will. Im vergangenen Jahr war bei Boeing im zivilen Flugzeugbau sieben Wochen lang gestreikt worden.