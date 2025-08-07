Literaturempfehlung von People to People
The Crisis of the Bourgeois Sciences, Religion and Culture
Der REVOLUTIONÄRE WEG 39, „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ von Stefan Engel und Monika Gärtner Engel, ist jetzt auch auf Englisch erschienen!
Weltweit stehen die Menschen gegen die Erscheinungen der latenten Existenzkrise der Menschheit auf. Sie geben sich nicht einfach ab mit dem Völkermord in Gaza, mit Trumps rasanten Umbau der USA in eine faschistische Diktatur und der zunehmenden Militarisierung und Aufrüstung.
Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit versuchen die bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, die Religion und Kultur eine Antwort darauf zu geben. Das gelingt ihnen aber immer weniger, sodass die Herrschenden immer mehr auf die Verbreitung reaktionärer bis hin zu faschistischer Ideologien zurückgreifen.
Mit der englischen Übersetzung des Buches kann man jetzt auch hervorragend im Urlaub oder mit migrantischen Arbeitskollegen und Nachbarn diskutieren, welchen Einfluss die bürgerliche Ideologie in allen Lebensfragen auf uns hat und wie eine Kultur der Zukunft aussehen soll.
Taschenbuch
251 Seiten
Preis: 19 Euro
ISBN: 978-3-88021-617-4
Zu bestellen unter
www.people-to-people.de
bestellung@people-to-people.de
Tel.: 0201 25915
oder erhältlich im
Ladengeschäft People to People
Hauptstr. 40
45879 Gelsenkirchen
Natürlich weiterhin auch auf deutsch verfügbar.
202 Seiten
19 €