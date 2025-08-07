Weltweit stehen die Menschen gegen die Erscheinungen der latenten Existenzkrise der Menschheit auf. Sie geben sich nicht einfach ab mit dem Völkermord in Gaza, mit Trumps rasanten Umbau der USA in eine faschistische Diktatur und der zunehmenden Militarisierung und Aufrüstung.



Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit versuchen die bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, die Religion und Kultur eine Antwort darauf zu geben. Das gelingt ihnen aber immer weniger, sodass die Herrschenden immer mehr auf die Verbreitung reaktionärer bis hin zu faschistischer Ideologien zurückgreifen.



Mit der englischen Übersetzung des Buches kann man jetzt auch hervorragend im Urlaub oder mit migrantischen Arbeitskollegen und Nachbarn diskutieren, welchen Einfluss die bürgerliche Ideologie in allen Lebensfragen auf uns hat und wie eine Kultur der Zukunft aussehen soll.



Engel, The Crisis of the Bourgeois Sciences, Religion and Culture

Taschenbuch

251 Seiten

Preis: 19 Euro

ISBN: 978-3-88021-617-4

