Krieg ist ein höchst profitabeles Geschäft

In den Jahren 2021 bis 2024 gaben die westlichen imperialistischen Länder der G7-Gruppe¹ zusammen fast 5 Billionen Euro für Panzer und Fregatten, Kampfflugzeuge und Munition aus. Das sind 25 Prozent mehr als in den vier Jahren davor und somit die Hälfte der weltweiten Militärausgaben. Der Militärhaushalt der Bundesregierung, der 2017 noch bei 37 Milliarden lag, soll auf 152,8 Mrd. Euro im Jahr 2029 ansteigen. Über sogenannte „Sondervermögen“ sollen zusätzlich eine Billion Euro bis dahin in die Aufrüstung fließen. Zusammen rund 240 Mrd. Euro jährlich, ungefähr 40 Prozent des Bundeshaushalts. Diese neuen Investitionsversprechen locken nicht nur die klassischen Rüstungsbetriebe wie Rheinmetall, Heckler & Koch, Diehl oder Renk - auch bisher branchenfremde Firmen wollen jetzt große Rüstungsaufträge an Land ziehen.

Nur Frieden wäre ein Risiko

Das verspricht hohe Profite. Die gesamte Industrieproduktion in Deutschland heute liegt mehr als 15 Prozent unter dem Niveau von 2018. Die Entwicklung in der Rüstungsindustrie ist gegenteilig: Allein die zehn größten deutschen Rüstungsbetriebe steigerten derweil ihren Umsatz um fast 25 Prozent von etwa 29 auf 36 Milliarden Euro. Bei Rheinmetall explodierte der Aktienkurs. Betrug er 2022 noch 140 Euro, stand er jetzt bei 1770 Euro. Bei den anderen großen börsennotierten Rüstungskonzernen verdrei- bis verachtfachten sich die Kurse in dieser Zeit. Gestern ging es dann allerdings mal kurz nach unten - obwohl Rheinmetall einen Rekordumsatz im 2. Quartal bekannt gab, rutschte die Aktie um 5% ab. Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall und seit 2014 Präsident des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), macht das heute morgen im Deutschlandfunk keine Sorgen: "Wir alle sind froh darüber, dass es eventuell Gespräche gibt über einen Frieden, aber das gibt dann Unruhe bei den Investoren. Ich glaube, dass das eine kurzfristige Sache ist." So ein Krieg bedeutet eben Planungssicherheit für seine Investoren. Wie soll es ohne weiter gehen? Aber auch für diesen schlimmsten Fall ist Papperger gerüstet: "Auch wenn Frieden in der Ukraine ist, wird es ja so sein, dass Europa die Depots füllen muss." Für die nächsten anderthalb Jahre rechne man mit 80 Milliarden, die man verbuchen könne. So lange die Monopole herrschen, wird die Aufrüstung weiter gehen.

An diesem Rüstungsboom wollen jetzt eine Reihe großer Konzerne, aber auch mittlerer Firmen teilhaben. Viele erhoffen sich davon, aus ihrer aktuellen Krise heraus zu kommen und ihre Profite zu steigern. Ihren Belegschaften versprechen sie, damit Arbeitsplätze zu sichern. Auch Pappberger springt auf diesen Zug auf und nennt die Rüstungsindustrie anstatt einer Kriegsmaschine im Deutschlandfunk lieber eine "Jobmaschine". Kriegswirtschaft ist für die Arbeiterklasse aber kein Ausweg. Erstens führt die Aufrüstung im Imperialismus immer zum Krieg, und der bringt Elend und Zerstörung. Selbst, wenn das nicht wäre: Diese Versprechen ändern gar nichts daran, dass die Steigerung von Profiten immer mit der Vernichtung von Arbeitsplätzen verbunden ist. Die Profite werden investiert werden, um Arbeitsplätze überlüssig zu machen und den Druck auf die verbleibenden Arbeiterinnen und Arbeiter umzulasten.