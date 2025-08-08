Umfrage
Vertrauen in die Merz-Regierung
Merz ist vieles, und das meiste davon ist schlecht, aber ein Mann aus dem Volk ist er nicht - und das weiß das Volk auch. Laut ARD-„Deutschlandtrend“ sind nur 32 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden, ein Rückgang um zehn Punkte. Der Rest lehnt seine Amtsführung ab, wie aus der Befragung des Infratest dimap für die ARD hervor geht. Außerdem sind nur noch 29 Prozent der Bevölkerung mit der Arbeit der schwarz-roten Koalition zufrieden – wiederum zehn Prozentpunkte weniger als im Vormonat. 69 Prozent sind unzufrieden - oder sogar sehr unzufrieden.