„Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?“ jetzt auch auf Farsi

Diese Broschüre richtet den Hauptstoß im konkreten Konflikt auf das imperialistische Israel und geht auf die imperialistische Aggression Israels ein, die in der Zwischenzeit zum Völkermord am palästinensischen Volk geworden ist.



Sie macht aber auch deutlich, dass die MLPD aufseiten des palästinensischen Befreiungskampfs steht und nicht aufseiten der Hamas und anderer islamistisch-faschistischer Organisationen wie dem Islamischen Dschihad. Angesichts der aktuellen Entwicklung hat die Broschüre nichts an ihrer Bedeutung verloren.



Es gibt sie inzwischen gedruckt beim Verlag Neuer Weg in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch für 5 Euro. Als Text steht sie auf der Homepage der MLPD in Französisch und jetzt in Farsi. Auf Schwedisch und Rumänisch wird sie gerade übersetzt.