Welchen Zusammenhang haben der Kommunalwahlkampf, VIVAWEST und die RAG-Stiftung?

Was tun gegen Luxussanierung von VIVAWEST und andere Willkür vom Vermieter? Wie können wir die Öffentlichkeit darüber informieren und wie organisieren wir den gemeinsamen Kampf?

Wir diskutieren unter anderem über die Teilnahme am Tribunal „Gegen die Politik der verbrannten Erde von RAG/RAG-Stiftung“, um das Vorgehen von VIVAWEST breiter bekannt zu machen.

Weitere Treffen jeweils am dritten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr am 16. September, 21. Oktober, 18. November, 15. Dezember.