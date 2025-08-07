Westbank: Palästinenser protestieren gegen Gazakrieg

Am Sonntag, den 3. August, gingen in den größten Städten des besetzten Westjordanlands Tausende gegen den Krieg im Gazastreifen und für die Unterstützung der in israelischen Gefängnissen inhaftierten Palästinenser auf die Straße. Eine der größten Demonstrationen fand in Ramallah statt, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde nördlich von Jerusalem, wo sich Hunderte auf dem Hauptplatz versammelten und palästinensische Flaggen schwenkten. Viele Demonstranten trugen Fotos von Palästinensern, die von Israel getötet oder inhaftiert wurden. Außerdem wurden Fotos gezeigt, die die Hungerkrise im Gazastreifen zeigen. Die Zahl der von Israel inhaftierten Palästinenser ist seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sprunghaft angestiegen. Viele davon sind wegen politischer Äußerungen in den sozialen Medien inhaftiert, so die Palästinensische Kommission für Angelegenheiten von Häftlingen und ehemaligen Häftlingen.