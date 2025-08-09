Österreich
Wien: Stoppt den Völkermord in Gaza!
Am Dienstag fand in Wien eine Kundgebung mit dem Titel „Stoppt den Völkermord in Gaza“ statt. Aufgerufen zu der Kundgebung, die um 18 Uhr vor dem Parlament stattfand, hatte ein Bündnis aus Amnesty International, der jüdisch-arabischen Initiative „Standing Together Vienna“, der KPÖ und anderen NGOs. Rund 1000 Menschen folgten dem Aufruf. Die Hauptforderung war die, dass Österreich den Druck auf die israelische Regierung verstärken müsse, damit der Genozid in Gaza umgehend beendet wird.