„Wir drucken nicht für Rechte!“

Die antifaschistische Druckerei Neuer Weg aus Essen nimmt gerne Aufträge verschiedenster Art an. Ausnahme: Aufträge faschistischer, faschistoider und reaktionärer Art bzw. aus diesem Spektrum oder von religiösen Fanatikern! Die Leitung und Druckmannschaft der Druckerei Neuer Weg garantieren, dass kein rechtes oder faschistisches Blatt diese Druckerei verlässt.

Ein besonderer Tipp an alle antifaschistischen Initiativen. Bitte weitersagen!

Interesse? Alle Infos unter https://druckerei.neuerweg.de/