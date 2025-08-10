„Wir zollen den edlen Menschen von Jiangyou unseren Respekt!“

Solange es Privateigentum gibt, solange es eine ausbeutende Klasse gibt, kann es in der Gesellschaft keine echte Gerechtigkeit und Fairness geben, wie Marx und Engels in einem sehr ernsten kritischen Brief an die Führung der deutschen Partei in ihren letzten Lebensjahren betonten: Gerechtigkeit und Fairness sind nichts als leere Worte der Bourgeoisie. Das sogenannte „Mobbing“ in Jiangyou, bei dem schwache Familien und schwache Kinder schikaniert werden, beweist einmal mehr, dass dies eine Wahrheit ist.



Man muss sehen, dass die Straftaten, die diesmal an mehreren Kindern begangen wurden, nur die Spitze des Eisbergs der gesamten sozialen Probleme in China sind. Angesichts der kapitalistischen Restauration in China gibt es unzählige solcher hässlichen, verbrecherischen und tragischen Phänomene. ...

Das schlechte Verhalten der Parteiführung, der Regierung und der Polizei von Jiangyou während des „Jiangyou-Zwischenfalls“ hat erneut bewiesen, dass die Lehren, die Mao Zedong dem gesamten Volk hinterlassen hat, eine unumstößliche Wahrheit sind. Unter dem Banner des sogenannten „sozialistischen China“ schlugen sie mit Polizeiknüppeln auf die breite Masse ein, verschonten nicht einmal Frauen und Jugendliche und stopften die gewaltsam festgenommenen unschuldigen Menschen brutal in Autos und fuhren sie weg. ...

Die Frage, die sich uns nun stellt, ist: Was sollen wir angesichts dieser Tatsachen tun?

… Diesmal folgten die Menschen in Jiangyou tatsächlich den Lehren Mao Zedongs. Sie gaben ihre Sympathie, Fürsorge und Unterstützung für die schwachen Familien und Kinder aus den unteren Schichten der Gesellschaft nicht auf, nur weil diese unterdrückt wurden. Trotz der Angst vor der faschistischen Diktatur der Bourgeoisie gingen die Menschen in Jiangyou mutig zum Rathaus und auf die Straße, um gegen die Unterdrückung der schwachen Familien und Kinder zu protestieren und eine strenge Bestrafung der Täter zu fordern. Wie edel ist das Handeln der Menschen in Jiangyou! Wie respektabel ist es, und vor allem, wie richtig ist es und wie sehr entspricht es den Lehren des Vorsitzenden Mao!

Das gesamte chinesische Volk sollte von den Menschen in Jiangyou lernen, ihnen Hilfe leisten und im ganzen Land eine Solidaritätsbewegung für die Menschen in Jiangyou ins Leben rufen, um eine strenge Bestrafung der Henker zu fordern, die das Volk unterdrücken. ...

