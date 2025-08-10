Wohnungsnot bremst Einstieg ins Berufsleben

Der Fachkräftenachwuchs von morgen steht häufig schon vor dem ersten Arbeitstag vor existenziellen Hürden.“



Die Folge ist, dass viele Azubis lange Wege und Zeit auf sich nehmen, um vom Wohnort ihrer Eltern in den Ausbildungsbetrieb zu fahren. Oder sie müssen nebenher noch in mehreren kleinen Jobs arbeiten, um die horrenden Mieten für ein Zimmer bezahlen zu können.

Die IG Metall fordert „Verbindliche Mietobergrenzen bei öffentlich gefördertem Wohnraum, eine gezielte Investitionsoffensive in Wohnheime sowie eine verlässliche, einkommensabhängige Unterstützung für junge Menschen mit geringem Einkommen.“