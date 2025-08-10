Israel
Bis zu 100.000 sagen „Nein“ zu Netanjahus Gaza-Plänen
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Hamas gefangen gehalten werden, haben an einer Kundgebung in Tel Aviv teilgenommen. Sie protestierten vehement gegen die Pläne der faschistisch-zionistischen israelischen Regierung, den Gaza-Krieg auszuweiten und Gaza-Stadt zu besetzen. Zu der Demonstration aufgerufen hatten die Familien von Geiseln. Sie fürchten um das Leben der Verschleppten. Das Netanjahu-Regime gerät also auch innenpolitisch weiter unter Druck.