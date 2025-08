Zeitzeugen fürs Tribunal gewinnen

"Wir bereiten ein richtiges Tribunal in Form einer Gerichtsverhandlung vor - das Verursacherprinzip muss gelten - die Politik der verbrannten Erde der RAG klagen wir an zehn Punkten an. Dazu brauchen wir auch deine Zeugenaussage!“ - das forderte zwei ehemalige Kumpel heraus - und nach einigen Nachfragen sprudelte es nur so: "Als es damals unter Tage auf Hugo brannte - das roch ich sofort. Wenn Plastik brennt, dann wird’s giftig.“ "Jetzt haben sie die Boye (Bachlauf) schön renaturiert, bloß was da noch alles im Wasser hochkommt. Davon spricht keiner.“



Ein anderer Kumpel: "Wir wurden damals richtig rausgeekelt, und das nach so vielen Jahren, wo wir unsre Knochen hingehalten haben. Aber so mancher hat sich ’nen guten Job gesichert. Die sitzen heut noch in der RAG-Stiftung.“



Manche Bedenken "Ich bin nicht so fürs Sprechen ..." mussten ausgeräumt werden. Dann verabredeten wir uns für Interviews, „weil das die Jungen wissen müssen. Denen geht es bei Stahl oder in der Autoindustrie doch auch nicht anders.“

