Treffen von Trump mit Putin
Zwei Imperialisten schachern
Am 15. August wollen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Trump strebt offenbar eine imperialistische Befriedung des Ukrainekriegs an. Das würde weitgehende Gebietsabtretungen der Ukraine an das neuimperialistische Russland bedeuten und damit einen faktischen Teilsieg für Russland. Trump spekuliert auf weitgehende Deals der imperialistischen Supermacht USA mit Russland. Die Pläne stoßen auf heftige Widersprüche unter europäischen Imperialisten und seitens des reaktionären Selenskyj-Regimes der Ukraine, die auf eine Fortsetzung des Kriegs zugunsten der Ukraine setzen.