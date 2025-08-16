Kanada
10.000 Air-Canada-Flugbegleiterinnen und -begleiter streiken
Seit heute Nacht streiken mehr als 10.000 Flugbegleiter und -begleiterinnen der kanadischen Fluglinie Air Canada. Hunderte Flüge wurden bereits am Freitag abgesagt. Es ist der erste Streik der Flugbegleiter seit 1985. Die Gewerkschaft CUPE fordert deutliche Lohnerhöhungen und die Bezahlung der gesamten Arbeitszeit. Aktuell wird nur die Zeit bezahlt, in der das Flugzeug in Bewegung ist. Die Gewerkschaft CUPE fordert, dass die Tarifverträge entsprechend geändert werden, wie es auch schon bei den US-Fluglinien der Fall ist. Eine Zwangsschlichtung lehnte die Gewerkschaft ab. Air Canada ist die größte Fluglinie des Landes und befördert im Schnitt 130.000 Menschen am Tag.