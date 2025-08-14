Abidjan: Tausende protestieren gegen Präsident Alassane Ouattara

Am Dienstagmorgen protestierten Mütter von Soldaten vor dem Haus des Luftwaffenkommandanten, Generalmajor Tomer Bar, und forderten ein Ende des Krieges. „Hören Sie auf, an einem eindeutig illegalen Krieg mitzuwirken! Hören Sie auf, einer messianischen Regierung zu dienen, die Soldaten und Geiseln opfert! Zeigen Sie Verantwortung, Kommandant, und beenden Sie dieses selbstmörderische Unterfangen!“, sagten die Mütter laut einer Erklärung der israelischen Pro-Demokratie-Protestbewegung. Am Dienstagabend versammelten sich 200 pensionierte und Reservepiloten der israelischen Luftwaffe vor dem Militärhauptquartier Kirya in Tel Aviv, um eine sofortige Geiselfreilassung zu fordern und gegen die Entscheidung des Kabinetts von letzter Woche zu protestieren, Gaza-Stadt einzunehmen und den gesamten Gazastreifens zu besetzen. Der ehemalige Stabschef der israelischen Streitkräfte, Dan Halutz, sagte vor der Menge: „Genug! Beendet diesen unnötigen Krieg der Torheit.“