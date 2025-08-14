Elfenbeinküste
Abidjan: Tausende protestieren gegen Präsident Alassane Ouattara
Tausende Demonstranten versammelten sich am Samstagmorgen in Yopougon, einem dicht besiedelten Vorort der Hauptstadt Abidjan, und hielten Transparente mit Botschaften wie „Genug ist genug!“ und „Keine echte Demokratie ohne echte Gerechtigkeit“ hoch. Im Oktober stehen in der Elfenbeinküste Präsidentschaftswahlen an und der 83-jährige Staatschef Quattara hatte im vergangenen Monat angekündigt, dass er eine vierte Amtszeit als Präsident anstreben werde. Zuvor hatte er alle vier prominenten Oppositionskandidaten unter Vorwänden von der Wahl ausgeschlossen.