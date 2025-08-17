AfD Düsseldorf - Zwei Gesichter einer Fratze

Es ist bewusst kalkuliert, dass die Parole der Düsseldorfer AfD an die Parole ihrer braunen Großväter in Hitlers Sturmabteilung SA erinnert, die "Alles für Deutschland " riefen. "Alles für Deutschland ", für die anderen Länder nichts. Was die Nazis ja taten, als sie gnadenlos fast ganz Europa überfielen und ausplünderten. Es bedeutet, alles zu geben für Deutschland, bis zum eigenen Leben im Krieg.

Beschworen wird die "Volksgemeinschaft". Ob Großindustrieller oder Arbeiter, Mann oder Frau: Gebt alles für Deutschland. Und: macht alles für Deutschland, bis hin zur grausamsten Schandtat. Und diese Menschheitsverbrechen durch Nazis, SA, SS und Gestapo geschahen millionenfach. So, Herr Gahr, Herr Salinger (beide im Vorstand) und der ganze Haufen der Düsseldorfer AfD: das ist euer Vorbild! "Alles für Düsseldorf ", nichts für Köln, oder Essen, Duisburg, Berlin ... ? Die Losung ist hohl, aber dient doch dazu, faschstische Parolen und Demagogie hoffähig zu machen.

Interessant, dass dieses "Alles für Düsseldorf " im Kommunalwahlprogramm der AfD Düsseldorf nicht zu finden ist. Da wird für eine gutbürgerliche Fassade gesorgt. "Mit Augenmaß und Verstand für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand", heißt es auf Seite 2. So klingt auch die CDU. Auf dem Bild darunter Idylle pur: ein kleines Mädchen spielt auf einer Wiese. In den Abschnitten danach: offene und versteckte Hetze gegen Migranten.

Eine "Kostprobe" auf Seite 3 oben: "Die Überfremdung steigt, der rheinische Charme verflüchtigt sich. Die Düsseldorfer Altstadt wurde zu einem kriminellen Hotspot." Und so geht es weiter: Wohnungsnot? Schuld der Aylsuchenden. Nicht etwa der Immobilienhaie und Spekulanten, denen sollen sogar noch Steuern erlassen werden. "Ideologische Luxus-Projekte", wie Gender, Hitzeschutzpläne, Klimaprojekte" (auch S.3): nicht mit der AfD! Klimakatastrophe gibt es da nicht, höchstens ein paar Nilgänse, die die Parks vollkoten.

Wozu sich gar nichts findet: Entlassungen, Arbeitslosigkeit, sozial Schwache, Rentner ... Aber geharnischte Pläne zum Umgang mit Asylsuchenden und Obdachlosen: nämlich Einkasernierung in der ehemaligen Bergischen Kaserne im Düsseldorfer Norden und Zwangsarbeit. Die AfDler sind eben auch gelehrige Schüler von Donald Trump. Das Gefährliche an Politik und Ideologie der AfD: Zur Schau getragene Gutbürgerlichkeit und offenes oder verdecktes Eintreten für den Faschismus. Die AfD ist eine faschistische Partei, mag sie sich auch noch so verstellen.