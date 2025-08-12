Argentinien
Buenos Aires: “¡Milei, sionista, vos sos el terrorista!”
Am Samstag, den 9. August, gab es landesweit in zahlreichen Städten in Argentinien Proteste gegen Präsident Javier Milei und Solidaritätsaktionen für ein freies Palästina. In Buenos Aires riefen die Demonstranten: „Milei, Zionist, Du bist ein Terrorist!“ (¡Milei, sionista, vos sos el terrorista!) und „Wir sind alle Kinder von Gaza“ (¡Todos somos niños de Gaza!). Tausende protestierten gegen den Einsatz von Hunger als Waffe durch das Netanjahu-Regime. Die Demonstranten verurteilten die faschistische Regierung von Präsident Javier Milei, der Netanjahus Politik der ethnischen Säuberung und Besetzung von Gaza und dem Westjordanland unterstützt. Milei reiste kürzlich nach Israel und hat Netanjahu zu einem Besuch in Argentinien eingeladen. Weitere Demos gab es unter anderem in Rio Grande, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Neuquén und Viedma.