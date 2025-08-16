Chiapas: Demonstration gegen Autobahnbau

Am Sonntag, dem 3. August, gingen in den größten Städten des besetzten Westjordanlands Tausende gegen den Krieg im Gazastreifen und zur Unterstützung der in israelischen Gefängnissen inhaftierten Palästinenser auf die Straße. Eine der größten Demonstrationen fand in Ramallah statt, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde nördlich von Jerusalem, wo sich Hunderte auf dem Hauptplatz versammelten und palästinensische Flaggen schwenkten. Viele Demonstranten trugen Fotos von Palästinensern, die von Israel getötet oder inhaftiert wurden, sowie Fotos, die die Hungerkrise im Gazastreifen zeigen, wo von der UNO unterstützte Experten vor einer „sich ausbreitenden Hungersnot” gewarnt haben. Die Zahl der von Israel inhaftierten Palästinenser ist seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sprunghaft angestiegen, einige wegen Gewalttaten, andere aber auch wegen politischer Äußerungen in den sozialen Medien, so die Palästinensische Kommission für Angelegenheiten von Häftlingen und ehemaligen Häftlingen.