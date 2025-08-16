Mexiko
Chiapas: Demonstration gegen Autobahnbau
Im mexikanischen Bundesstaat Chiapas haben rund 3.000 Maya-Tseltal an einem Protest gegen ein neues Autobahnprojekt teilgenommen. Die Demonstration vereinte in der Gemeinde Chilón verschiedene basiskirchliche Organisationen, die die Einstellung des Autobahnprojekts von San Cristóbal de las Casas nach Palenque und den "Respekt gegenüber der Mutter Erde" forderten. Auf dem Pilgermarsch nach Bachajón, der am 9. August stattfand, dem Internationalen Tag der indigenen Völker, riefen sie Slogans wie "Wir wollen keine Autobahn, wir wollen unser Land." Der Gouverneur von Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, hatte das Projekt der Autobahn unter dem Namen "Route der Maya-Kulturen" neu lanciert. Der Widerstand gegen den Bau dieser Schnellstraße besteht schon lange. Bisher haben die Anwohner in dem dicht besiedelten Maya-Territorium ihre Zustimmung verweigert.