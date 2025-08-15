Gelsenkirchen
Freundeskreis Flüchtlingssolidarität lädt ein zum Afrikaabend
Am morgigen Samstag, dem 16. August 2025, organisiert der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Gelsenkirchen einen Afrikaabend im Treff International, Hauptstraße 40. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.
Mitglieder des Freundeskreises berichten über ihre Heimatländer, dazu gibt es afrikanische Spezialitäten und Musik. Der Eintritt ist frei. Eine Gelegenheit, sich zu informieren und über Ländergrenzen hinweg kennenzulernen. Der Abend soll ein Beitrag sein zur Solidarität und Völkerverständigung, gegen jede rassistische und nationalistische Hetze.
Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität ist ein selbstorganisierter Zusammenschluss von Geflüchteten, Migranten und Einheimischen innerhalb der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International
Mehr Informationen unter https://freunde-fluechtlingssolidaritaet.org/