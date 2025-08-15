Freundeskreis Flüchtlingssolidarität lädt ein zum Afrikaabend

Mitglieder des Freundeskreises berichten über ihre Heimatländer, dazu gibt es afrikanische Spezialitäten und Musik. Der Eintritt ist frei. Eine Gelegenheit, sich zu informieren und über Ländergrenzen hinweg kennenzulernen. Der Abend soll ein Beitrag sein zur Solidarität und Völkerverständigung, gegen jede rassistische und nationalistische Hetze.

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität ist ein selbstorganisierter Zusammenschluss von Geflüchteten, Migranten und Einheimischen innerhalb der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International

Mehr Informationen unter https://freunde-fluechtlingssolidaritaet.org/