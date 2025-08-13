DDR
Heute Jahrestag der Errichtung der Berliner Mauer
Am 13. August 1961 begann die DDR-Führung, in Berlin die Mauer zwischen der DDR und der BRD hochzuziehen. Es folgte der Ausbau der gesamten Grenzanlagen. Die SED-Führung rechtfertigte das als angeblich "antifaschistischen Schutzwall". Von den Westmächten und der BRD gab es zwar im damaligen "Kalten Krieg" viele Bedrohungen der DDR. Die Mauer war jedoch Ausdruck des Bankrotts der revisionistischen Führer und des Verrat am Sozialismus in der DDR. Die Mauer und die gesamten Grenzanlagen fielen am 9. November 1989. Mauern stürzten ein - maßgeblich durch die demokratische Volksbewegung gegen die bürokratisch-kapitalistischen Machthaber in der DDR.
