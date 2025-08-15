„Im Um­kreis von an­dert­halb Ki­lo­me­tern um Ground Zero ver­dampf­ten ganze Kör­per, wur­den die Kno­chen zu Kohle ver­brannt, so in­ten­siv war die Hitze – für kurze Zeit war es so heiß wie im In­nern der Sonne. Die wei­che­ren Or­ga­ne ver­koch­ten. Die Ex­plo­si­on als sol­che führ­te zu einer neuen Welle von Ver­let­zun­gen durch um­her­flie­gen­de Glas­split­ter, Stei­ne, Holz­stü­cke, ja sogar Gras.“

Overy geht aber über die bloße Darstellung der Ereignisse hinaus und stellt grundlegende Fragen zur Notwendigkeit des Bombeneinsatzes. Er beleuchtet, warum der Einsatz der Bombe aus Sicht der USA als notwendig galt. Dabei erinnert er daran, dass die amerikanische Luftwaffe bereits vorher mit massivem Brandbombeneinsatz gezielt auf die Vernichtung ziviler Infrastrukturen hinarbeitete. Unter anderem daraus schließt Overy, dass die Atombombenabwürfe militärisch keinen Nutzen für die Kapitulation Japans hatten.

„Hiroshima“ ist ein eindrückliches und mahnendes Buch, gerade angesichts der medialen Debatte der Herrschenden über eine atomare Aufrüstung Europas und Deutschlands.



Overy, Hiroshima

Hardcover

240 Seiten

Preis: 24,00 €

ISBN: 978-3-7371-0224-7



