Ehemaliger Knesset-Sprecher
„Juden, rebelliert"
Wie die fortschrittliche israelische Zeitung Haaretz berichtet, ruft der ehemalige Sprecher des israelischen Parlaments, der Knesset, Avraham Burg unter der Losung „Juden, rebelliert!“ die Juden weltweit dazu auf, Israel wegen Kriegsverbrechen in Gaza vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag zu bringen. Avraham Burg, der auch die Jewish Agency und die World Zionist Organization leitete, rief eine Million Juden dazu auf, wegen Kriegsverbrechen in Gaza Berufung beim Internationalen Gerichtshof einzulegen: „Dies ist keine Ablehnung unseres Volkes, sondern eine Verteidigung seiner Seele.“, so Burg