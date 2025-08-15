USA
Los Angeles: Protesttag gegen ICE-Brutalität
Hunderte Menschen versammelten sich am Dienstag im MacArthur Park in Los Angeles, um gegen die jüngsten Überfälle der Einwanderungsbehörden (ICE) in Los Angeles zu protestieren. Die Demonstration war Teil eines 24-stündigen Aktionstages, der von Einwandererrechtsaktivisten und Gewerkschaften organisiert wurde. Aufgerufen wurde unter anderem zu einem Boykott von Home Depot (Baumarkt), Penske Truck (Leihfirma), Target (Einzelhandel) und Fast-Food-Restaurants umfasste. Dies ist eine Reaktion auf eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Einwanderungsrazzien in Los Angeles, bei denen z.B. vermummte ICE-Beamte plötzlich aus einem Penske-Truck auf einem Home Pepot Parkplatz springen und wahllos Festnahmen zur Abschiebung durchführen.