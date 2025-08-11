"Alles für Düsseldorf" oder "Alles für Köln"?

Die Enthüllung in dem Artikel finde ich gut und interessant, aber es wird gar kein inhaltliches Argument entwickelt. So als ob die Leute die Finger von der AfD lassen, wenn ihnen nur jemand sagt, dass sie ähnliche Losungen verwenden wie die Faschisten.

Das wird aber nur einen Teil der Leute überzeugen. Man muss auch inhaltlich argumentieren, dass „Alles für Düsseldorf“ eine unsinnige, letztlich auf den Egoismus hinauslaufende Losung ist. Was ist, wenn sie dann in Köln „Alles für Köln“ schreiben? Welche Richtung vertritt dann die AfD?