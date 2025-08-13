Mehr Überzeugungsarbeit nötig

Vielen Dank für die Kritik. Ich fand es wichtig, auf die faschistische „Ahnenreihe“ der Düsseldorfer AfD hinzuweisen, die sich damit offen zur Höcke-Richtung bekennt, im Gegensatz zu ihrem Landesvorstand in NRW.



Düsseldorf ist Landeshauptstadt, und ausgerechnet hier tanzen sie aus der Reihe – gegenüber dem nach außen „gemäßigteren“ Kurs des AfD-Landesverbands. Anna di Monte, mit jüdischen Vorfahren, ist aus Protest gegen die offen faschistische Richtung des Düsseldorfer AfD-Vorstands aus der AfD ausgetreten.



Dennoch ist es richtig, dass die Aufklärung über die Geschichte der Düsseldorfer AfD-Losung zur Überzeugungsarbeit noch nicht allein ausreicht. Ich werde mich damit noch einmal befassen. Herzliche Grüße