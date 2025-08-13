Demonstrationskultur
Musikalische Parolen
Am vergangenen Freitag demonstrierten in Köln mindestens 500 Menschen gegen den Völkermord in Gaza.
Korrespondenz aus Köln
Bei dieser Demonstration wurde eine sehr schöne Demokultur organisiert. Junge Musiker führten musikalisch an – die Menschen sangen mit – abwechselnd mit Parolen. Dazu wurden Liedtexte verteilt.
Weil ich das nachahmenswert finde, möchte ich die Liedtexte gerne zugänglich machen. Gefunden habe ich sie bei artisticstudents | Instagram, TikTok | Linktree.