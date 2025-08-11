Regierung geht gegen Solidarität mit palästinensischen Volk vor

Es gab im ganzen Land zahlreiche Massendemonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegen den Völkermord in Gaza.

Anfang Juli verbot die britische Labour-Regierung von Keir Starmer die pro-palästinensische Gruppe Palestine Action. Sie stufte diese als kriminelle Vereinigung ein. Am 9. August nahm die Regierung über 400 Personen fest, die gegen dieses Verbot und die Kriminalisierung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk protestierten.

Eine Aktivistin aus England zur Situation: "Es ist schrecklich, was auf der Welt passiert. In England werden Menschen wegen friedlicher Proteste verhaftet, während die Faschisten erneut gegen Asylanten durch die Straßen marschieren. Ich werde versuchen, an der Zimmerwald-Konferenz online teilzunehmen, das macht einen guten Eindruck. Wir machen weiter. Solidarität!"