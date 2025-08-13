Rentensituation: Das Übel muss an der Wurzel gepackt werden

Insgesamt finde ich den konkreten Artikel zur Rentensituation gut. Zu Punkt 6 schlage ich eine Änderung vor:

"6. Das Übel muss an der Wurzel gepackt werden. Die Ursache liegt im kapitalistischen System. Die Rentner werden nicht als Menschen gesehen. Für die Monopole ‚belasten‘ sie das System, weil nach deren Meinung diese ‚ihr‘ Subventionenvolumen einschränken. Das ist Diskriminierung. Die Ursache ist dieses Ausbeutersystem. Deshalb verbindet die MLPD den Kampf für ihr Rentenprogramm mit dem Eintreten für den echten Sozialismus als gesellschaftliche Alternative!"

Ich als Rentner fühle mich tatsächlich diskriminiert. Und das geht nicht nur mir so. Was fehlt, ist die Klarheit, dass die menschenfeindliche Rechnung der Ausbeuter nicht so deutlich erkannt wird.

Das Thema müsste auch regelmäßiger und konkreter behandelt werden. Hierzu müssen die Rentner mobilisiert werden, dass sie aus ihrer Perspektive berichten. Wir machen sozusagen eine Beweisaufnahme gegen diese Seite des kapitalistischen Systems.