Heute sind die Taliban, eine bösartige Schöpfung des pakistanischen Geheimdienstes und Produkt der Abkommen der USA, Katars, des iranischen Regimes und der regionalen Reaktion, zu einer Maschinerie des Todes und der Unterdrückung geworden, die in den ersten Tagen ihrer Herrschaft Tausende von Frauen ihrer Arbeit und Bildung beraubte. Mit Waffengewalt und Vergewaltigung führten sie die mittelalterliche Inquisition ein. Mit ihrer blutigen Politik und der Folter und Vernichtung ihrer Gegner haben diese Henker das ganze Land wie ein schreckliches Gefängnis aussehen lassen. Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, hohe Preise, Bestechung, Korruption und Dutzende anderer Katastrophen haben das Leben unseres unglücklichen Volkes völlig unerträglich gemacht.

Dieses aufgezwungene Regime ist die Fortsetzung der zwanzigjährigen Marionettenherrschaft Karzais und Ghanis, die eine Kultur des Verrats, der Korruption und der Söldnertätigkeit in die Adern der Gesellschaft pflanzte. Die Präsenz der Taliban in Afghanistan ist kein Zufall; sie ist ein Glied in der Kette der amerikanischen Kolonialstrategie, die Region zu kontrollieren und fundamentalistische und terroristische Gruppen für ihre finsteren Ziele zu instrumentalisieren. Amerika hält immer noch die Zügel der Taliban in der Hand, hat aber offenbar Differenzen mit ihnen; Pakistan sticht unser Volk nieder, indem es seine Diener fördert; der Iran schickt seine gebildeten Spione, die Medien und ihre religiösen Armen; und die Türkei, Katar und Saudi-Arabien haben unseren Boden verseucht, indem sie Reaktion und Fundamentalismus unterstützten. ...

Waren die Frauen unseres Landes in den letzten vier Jahren die ersten Opfer des religiösen Faschismus, indem sie Gefängnisstrafen erduldeten und ihr Blut vergossen, so galten sie doch als Vorreiter und tragende Säule des Kampfes, und die Geschichte hat ihren Namen als Anführerinnen der Anti-Taliban-Kampagne festgehalten. Lasst uns heute laut und ohne Zögern erklären, dass die Fundamentalisten – ob Dschihadisten oder Taliban – und andere verräterische Diener der imperialistischen Herren aus Afghanistan verschwinden müssen. In diesem System sind keine Reformen möglich; Kompromisse oder Flehen können keine Rettung bringen. Der einzige Weg ist, das politische Bewusstsein zu schärfen, die Widerstandskräfte zu organisieren und zu stärken, damit die Massen aller Klassen und Nationalitäten vereint und mit einer Stimme zu einem landesweiten Aufstand aufstehen. Andernfalls werden wir uns nicht von diesen schändlichen Ketten befreien und vor zukünftigen Generationen verdammt sein.