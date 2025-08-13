Rostock
Solidaritätsfest "Gaza soll leben"
Am Samstag, dem 23. August 2025, findet in Rostock ab 15 Uhr ein „Solidaritätsfest – Gaza soll leben!“ statt. Mit einem selbstorganisierten internationalen Buffet im Rahmen eines Solidaritätsfestes wollen wir viele Spenden für das ICOR-Projekt für die Nothilfe und den Wiederaufbau des Gesundheitswesen und des säkularen Al-Awda-Krankenhauses in Gaza sammeln. Jeder und jede kann durch ein typisches Gericht aus seinem Land zur gelebten internationalen Solidarität beitragen. Auch Kulturbeiträge, Lieder, Musik, Tanz und Informationen zur Situation in Gaza usw. sind erwünscht. Das Solidaritätsfest findet statt: Am Samstag, 23.8.25 von 15 Uhr bis 18 Uhr im Stadtteilcafé KU77 im Rostocker Freizeitzentrum, Kuphalstr.77, 18069 Rostock-Reutershagen.