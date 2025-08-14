Ferienpark Thüringer Wald
Urlaub für Kurzentschlossene
Die Hausleitung des Ferienparks Thüringer Wald in Truckenthal schlägt allen Kurzentschlossenen vor, den Spätsommer auf ihrer wunderschönen Anlage zu verbringen:
Von der Hausleitung des Ferienparks Thüringer Wald
"Wir haben kurzfristig freie Kapazitäten und laden zum Kurzurlaub in den Ferienpark Thüringer Wald ein. Um die Wochenenden 6. und 7. September sowie das lange Wochenende vom 3. Oktober bis 5. Oktober haben wir freie Kapazitäten, auch für große Gruppen. Schnell anmelden und noch den Spätsommer genießen!“