Not-Welcome-Party für urlaubenden US-Vizepräsidenten
"Geh nach Hause, Vance"
Die Einwohner des englischen Dorfes Charlbury wollen den dort urlaubenden US-Vizepräsidenten J.D. Vance so behandeln, wie dieser den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus behandelt hat. "Die Menschen von Cotswolds sind heute hier, um J.D. Vance zu sagen, dass er hier nicht willkommen ist“, sagte der Vertreter der Organisation Stop Trump Coalition, Jake Atkinson, am Dienstag bei einer Demonstration. Auf Schildern der Demonstranten waren Sprüche wie „Geh nach Hause“, „Nicht-Willkommen-Party“ und „Verpiss dich“ zu lesen. Die britische Polizei war stark präsent in dem kleinen Dorf.