Wes Brot ich ess, des Lied ich sing’ …

Veronika Grimm – ihres Zeichens Wirtschafts-„Weise“ – fordert Kürzungen im Sozialbereich. Das bisherige Rentenniveau sei nicht finanzierbar, die Pflege auch nicht. Wer ist diese Frau, die beabsichtigt, noch mehr Rentnerinnen und Rentner in Altersarmut zu schicken?



Neben ihrem Job bei den Wirtschaftsweisen als Beraterin der Bundesregierung für Energiefragen sitzt sie seit letztem Jahr außerdem im Aufsichtsrat von Siemens Energy. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Siemens dotiert diesen Posten mit einem Grundgehalt von 120 000 Euro im Jahr. Mit Sitzungsgeldern und weiteren Vergütungen kommen da mal locker 200 000 Euro zusammen, zumal die gute Frau noch andere „Beratungspöstchen“ hat. Mit einem solchen Polster im Rücken lässt sich leicht über Rentenkürzungen schwadronieren.