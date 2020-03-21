7 000 000 000 Euro

...beträgt der Schuldenberg der 430 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mittlerweile gerundet. Ein bisher nie erreichter Spitzenwert. Nur noch 14 Kommunen konnten im vergangenen Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung bei den kreisfreien Städten verzeichnen Mülheim / Ruhr, Oberhausen, Bonn, Remscheid und Bochum. Bei den Kreisen liegen der Rhein-Sieg-Kreis, der Kreis Recklinghausen, der Kreis Mettmann, der Ennepe-Ruhr-Kreis und der Oberbergische Kreis an der Spitze. (Quelle: Kommunaler Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung)