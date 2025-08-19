Türkei
9. Verhaftungswelle trifft bürgerliche Opposition
İnan Güney, Bürgermeister des Istanbuler Stadtbezirks Beyoğlu, wurde am Freitag mit weiteren 43 Personen festgenommen, darunter CHP-Kommunalpolitiker, städtische Angestellte und ein früherer Berater von dem faschistischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan abgesetzten Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Den Angeklagten wird Korruption vorgeworfen, Erdoğan nennt sie die „größte Räuberbande in der Geschichte der Republik“. Erdoğan handelt aus der Defensive heraus, da seine eigene korrupte Regierung die Unterstützung der Bevölkerung in der Türkei zunehmend verliert. Der Istanbuler Bezirksvorsitzende der CHP, Özgür Çelik, bezeichnete die Festnahmen als „Aktionen einer Regierung, die weiß, dass sie mit demokratischen Mitteln nicht mehr gewinnen kann“.