9. Verhaftungswelle trifft bürgerliche Opposition

Die Fluglinie Air Canada musste ihre Pläne zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs am Sonntag aussetzen, nachdem die Gewerkschaft, die 10.000 Flugbegleiter und -begleiterinnen vertritt, angekündigt hatte, sich einer Anordnung zur Rückkehr an den Arbeitsplatz zu widersetzen. Der Streik hatte am Samstagfrüh begonnen und den kompletten Flugbetrieb von Air Canada international lahmgelegt. Die kanadische Arbeitsbehörde ordnete dann auf Anweisung der Regierung am Samstagabend an, dass das Personal der Fluggesellschaft bis Sonntag um 14 Uhr an seinen Arbeitsplatz zurückkehren müsse. Air Canada erklärte in einer Stellungnahme, dass die Gewerkschaft „ihre Flugbegleiter-Mitglieder illegal angewiesen hat, sich einer Anweisung der kanadischen Arbeitsbeziehungsbehörde zu widersetzen”. „Unsere Mitglieder kehren nicht an ihren Arbeitsplatz zurück”, sagte Mark Hancock, nationaler Präsident der Canadian Union of Public Employees, vor dem Pearson International Airport in Toronto. „Wir sagen Nein.” Schließlich sind die Löhne des Kabinenpersonals extrem niedrig und monatelange Verhandlungen brachten kein Ergebnis.