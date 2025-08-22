"Alle Führungskräfte würden ihre Dienstwagen abgeben"

Hunderte Menschen demonstrierten am Sonntag in Kapstadt gegen die gezielte Tötung von sechs palästinensischen Journalisten durch die israelische Armee am 10. August neben dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Unter den Demonstranten waren auch viele Journalistinnen und Journalisten. Die Demo wurde organisiert von „Journalists Against Apartheid“. Die Demonstranten forderten, dass Medienorganisationen Israels Vorgehen als „Kriegsverbrechen“ verurteilen, Israel alle inhaftierten palästinensischen Journalisten im Westjordanland und im Gazastreifen freilässt und die israelischen Beschränkungen für den Zugang der Medien zum Gazastreifen aufhebt. Kritisiert wurden auch Medien in Südafrika, deren Journalisten gesponserte Medienreisen nach Israel unternommen hatten.Dies sei ein Versuch, „die Verbrechen Israels zu beschönigen“. Im April und Mai veröffentlichten Biznews, Sunday Times und The Citizen Artikel von Journalisten, die nach Israel gereist waren. Sie gaben nicht an, dass ihre Reisen vom "South African Jewish Board of Deputies" gesponsert worden waren. Sunday Times und The Citizen haben sich anschließend dafür entschuldigt, dass sie dies nicht angegeben hatten, nachdem beim Presserat Beschwerden gegen sie eingereicht worden waren.