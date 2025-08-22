Wenn Claus Weselsky Bahnchef wäre ...
"Alle Führungskräfte würden ihre Dienstwagen abgeben"
In der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung ist ein Interview mit Claus Weselsky abgedruckt, dem früheren Vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Auf die Frage, ob er manchmal darüber nachdenke, zum schlechten Ruf der Bahn beigetragen zu haben: "Keine einzige Sekunde. Der Ruf der Deutschen Bahn ist geschädigt von Nieten in Nadelstreifen. Nicht von mir oder den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern." Und weiter: "Wenn ich Bahn-Chef wäre ... würden alle Führungskräfte ihre Dienstwagen abgeben und Zug fahren, damit sie jeden Tag die Probleme der Bahn vor Augen haben. Ich kenne keine Firma, in der die Manager wie bei der Bahn das eigene Produkt meiden wie der Teufel das Weihwasser."