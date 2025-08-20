Hölle

An einem Tag drei Hochöfen stillgelegt

Der Chef vom Stahlwerk Rheinhausen kommt in den Himmel. Der liebe Gott will ihn nicht, weil er so viele Leute entlassen hat. Er übergibt ihn dem Teufel in der Hölle. Am nächsten Tag ruft der Teufel beim lieben Gott an und beklagt sich: "Wen hast du mir denn da geliefert? Der ist erst einen Tag hier und hat schon drei von meinen Hochöfen dichtgemacht."