Proletarische gegen bürgerliche Pädagogik

Mit dem Ausbau der Sozialpädagogik und Sozialarbeit wurde ab den 1970er Jahren eine scheinbare »Reform« eingeleitet, die in Wirklichkeit das Ziel hatte, die Rebellion der Jugend in systemtreue Bahnen zu lenken. So entstand ein System der scheinbaren »Freiheit«, das in Wirklichkeit die Jugend in die kapitalistische Anpassung drückt. Zu Recht kritisiert das Kapitel die sogenannten »antiautoritären« Konzepte, welche den Kindern keine Orientierung mehr geben. Sie fördern Ich-Bezogenheit, Unsicherheit und fehlende Bereitschaft zur Verantwortung. Das Kapitel entlarvt dies als das, was es ist: eine Strategie der Herrschenden, um der Jugend den Weg zu revolutionärem Denken zu verbauen.

Anton Makarenko, einer der bedeutendsten proletarischen Pädagogen, stellte klar: »Ich fordere dich, weil ich dich achte.« Hier zeigt sich der Unterschied zwischenm kapitalistischer Bevormundung und proletarischer Erziehung: Die proletarische Pädagogik stellt Forderungen, weil sie dem jungen Menschen Vertrauen schenkt, in seine Kraft, sich zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen.

Auch Lew Wygotski, ein sowjetische Kinderpsychologe, betonte: »Die Erziehung muss das Kind in die Lage versetzen, an der Welt bewusst teilzunehmen – durch Tätigkeit und Auseinandersetzung.« Eine Erziehung ohne Anleitung, ohne gemeinsame Werte und Ziele ist keine Befreiung – sondern Verwahrlosung. ...

Besonders positiv ist, dass das Kapitel aufzeigt, was die Alternative ist: eine proletarische Erziehung, die die Jugend vorbereitet auf den bewussten Kampf um eine befreite Gesellschaft. »Die Lebensschule der proletarischen Denkweise unter der Jugend bedarf der Pädagogik und damit weltanschaulicher Prägung, statt nur ein politisches Programm oder praktische Aktivitäten zu entwickeln.« (Kapitel 2.4, S. 86)

