Irland
Dublin: "Healthcare Workers for Palestine" marschieren für Gaza
Tausende Ärzte, Krankenschwestern und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen marschierten am Samstag in Dublin in Solidarität mit dem medizinischen Personal in Gaza. Sie trugen Plakate mit Fotos von in Gaza getöteten Beschäftigten im Gesundheitswesen und marschierten schweigend zu einem einzigen Trommelschlag. Ein Sprecher von "Irish Healthcare Workers for Palestine" erklärte, sie marschierten gegen die Tötung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Gaza durch Israel und die Aushungerung der Zivilbevölkerung in diesem Gebiet. „Unsere Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen in Gaza werden getötet, entführt, gefoltert und ausgehungert – weil sie Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind." Die Demonstranten fordern von der irischen Regierung härtere Maßnahmen gegen die israelische Regierung.