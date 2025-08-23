Erneute Verletzung von Nepals Souveränität durch China und Indien

Dieser Deal stellt einen Eingriff in die Souveränität Nepals dar. Vor etwa zehn Jahren hatten sie eine ähnliche Entscheidung getroffen. Indien hat durch die Erneuerung seiner Landkarte 2019 das Gebiet einfach als Staatsgebiet von Indien eingezeichnet. Die von allen politischen Parteien und der Regierung Nepals vehement abgelehnt wurde. Im Jahr 2023 veröffentlichte auch China eine neue Karte, die Lipulekh, Kalapani und Limpiyadhura als Teil Indiens zeigt und sie damit die Annexion des Gebietes durch Indien akzeptiert.

Indien hatte während des Indochina-Krieges 1962 das Gebiet Kalapani in Nepal besetzt und seitdem die indische Armee dort stationiert. Im Jahr 1958, nur vier Jahre bevor die indische Armee das Gebiet Kalapani besetzte, nahmen die Menschen dort offiziell an den Wahlen in Nepal teil. Der zwischen Nepal und der britischen Regierung Indiens unterzeichnete Sugauli-Vertrag zeigt ebenfalls, dass das gesamte Gebiet Kalapani zu Nepal gehört.

Am 22. August 2025 haben neun linke Parteien und Organisationen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich gegen die Einmischung Chinas und Indiens in das Hoheitsgebiet Nepals aussprechen. Mohan Bikram Singh, Generalsekretär der Nepal Communist Party (Mashal), schreibt in einer eigenen Presserkärung dazu: „Unsere Partei betrachtet sowohl China als auch Indien als imperialistische Länder. Das Abkommen, das sie bezüglich Lipulekh geschlossen haben, hat den imperialistischen Charakter beider Länder offenbart. Indien hat auch Lipulekh sowie die Gebiete Limpiyadhura und Kalapani besetzt. China hat diese Gebiete in seiner neuen Karte nicht als Teil Nepals ausgewiesen. Es hat daher den Anschein, dass beide Länder gegen die nationale Integrität und Souveränität Nepals konspiriert haben, und unsere Partei lehnt diese imperialistische Politik beider Länder ab.“

Joint Press Release (August 22, 2025)

We, the following left-wing revolutionary political parties and organizations, have drawn serious attention to the agreement reached by the Foreign Secretary-level meeting of India and China on August 19, 2025 to make the area from Limpiyadhura to Lipulekh in Darchula, Nepal, a trade route between the two countries. It is condemnable that India and China have reached an agreement ignoring the fact that the said area has been confirmed as Nepal's territory by Nepal's maps, official documents and various irrefutable evidence since historical times. On behalf of independent and sovereign Nepalis, we strongly oppose the agreement to make a trade route between the two countries in Nepal's territory, which interferes with Nepal's sovereign geographical integrity. We also demand that the Government of Nepal take the initiative to immediately cancel it.

Signatures

Santa Bahadur Nepali -Revolutionary Communist Party of Nepal

Chiran C - Nepal Communist Party

Ram Prakash Puri -NCP (Masal)

Krishna Prasad Dhamala - NCP (Majority)

Sadhya Bahadur Bhandari - NCP (United Socialist)

Durga Poudel - National People's Front

Krishna Hari Bhatta - Nepal Communist Party

Rajkumar Hingmang - Scientific Socialist Communist Party of Nepal

Laxman Upreti - All Nepal Communist Party

Übersetzung Gemeinsame Pressemitteilung

Wir, die folgenden linken revolutionären politischen Parteien und Organisationen, haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Vereinbarung geäußert, die am 19. August 2025 auf der Ebene der Außenminister Indiens und Chinas getroffen wurde, um das Gebiet von Limpiyadhura bis Lipulekh in Darchula, Nepal, zu einer Handelsroute zwischen den beiden Ländern zu machen. Es ist verurteilenswert, dass Indien und China eine Vereinbarung getroffen haben, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass das genannte Gebiet seit jeher durch nepalesische Landkarten, offizielle Dokumente und verschiedene unwiderlegbare Beweise als nepalesisches Territorium bestätigt ist. Im Namen der unabhängigen und souveränen Nepalesen lehnen wir die Vereinbarung, eine Handelsroute zwischen den beiden Ländern auf nepalesischem Territorium zu schaffen, die die souveräne geografische Integrität Nepals beeinträchtigt, entschieden ab. Wir fordern außerdem, dass die nepalesische Regierung die Initiative ergreift, um diese Vereinbarung unverzüglich aufzuheben.