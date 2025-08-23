Etliche hundert Menschen aktuell beim Marsch zum Flughafen Halle/Leipzig

Die Demonstration ist bunt, vielfältig und entschlossen! Den Auftakt bei der Startkundgebung machte ein verdi-Vertrauensmann von DHL, der berichtete, dass viele seiner Kollegen die Waffenexporte ablehnen! Vorbild müssten die Arbeiter in Griechenland und Italien werden und das heute sei ein guter Anfang.

Der Flughafen Leipzig/Halle ist ein Drehkreuz für Exporte von Waffen und Waffenteilen nach Israel für den Völkermord am palästinensischen Volk. Es gibt viel Solidarität von den Menschen in den Wohngebieten, die Spendenbereitschaft ist hoch. Eine sehr ermutigende Aktion! Ein Protestcamp ist geplant - morgen sicher weitere Infos hier auf Rote Fahne News.