Fahrraddemo in Metro Manila

Die Protestfahrt war eine Reaktion auf den Plan der Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), die Breite der Radwege zu verringern oder sie in gemischte Fahrspuren mit Motorrädern umzuwandeln, insbesondere auf stark befahrenen Schnellstraßen. Hierzu gehört die Commonwealth Avenue mit 6 bis 18 Fahrspuren in beiden Richtungen.

Trotz hohen Verkehrsaufkommens durch motorisierte Fahrzeuge nimmt das Radfahren stetig zu. Das Fehlen durchgehender, geschützter Radwege ist eines der größten Hindernisse für Frauen, die das Fahrrad als tägliches Verkehrsmittel nutzen möchten, oft aus Frust über unzuverlässige öffentliche Verkehrsmittel.