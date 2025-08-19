Faschistische Partei „Die Heimat“: Ihr seid nicht unsere Heimat!

Wie heuchlerisch - denn der Faschismus zerstört Heimat! Es müsste ehrlicherweise heißen: Mehr Ausbeutung, mehr Arbeiterfeinde, mehr Spaltung, mehr Hunger, mehr Krieg, mehr Umweltzerstörung…

Billig, sich auf Ruhrgebietsattribute zu beziehen – besonders auf die Bergarbeiterkultur! Vielleicht hat diese Partei vergessen, dass die Kumpel 1920 mit der Roten Ruhrarmee den faschistischen Kapp Putsch verhindert haben?

Wer wirklich Ruhrgebietskultur im Sinne der Arbeiterfamilien erleben will, der ist Samstag und Sonntag herzlich eingeladen zu Kulturfest und Tribunal!

AUF-Ruhr gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG - Das Revier will leben!

Kulturfest mit Revue und Tribunal

Samstag, 23. August, Kulturfest mit Revue

17 Uhr Buffet

19 Uhr Revue

anschließend Tanz

Sonntag, 24. August, Tribunal

"Wir klagen an die Politik der verbrannten Erde der RAG"

9.30 Uhr Einlass

Tribunal von 10 bis 17 Uhr





Kombiticket für beide Tage: 26 / 20 Euro

Nur Revue: 8 / 6 Euro

Nur Tribunal: 20 / 15 Euro

Kultursaal Horster Mitte

Schmalhorststraße 1a

Gelsenkirchen

Weitere Informationen: Rote-Fahne-Magazin 17/25, Seite 46

Hier geht es zum Einladungsvideo.

Wer eine fortschrittliche, antifaschistische Kraft bei der Wahl zum Ruhrparlament unterstützen will, der wählt am 14.09. AUF-Ruhr!

https://www.auf-ruhr-nrw.de/