Kommunalwahlen
Faschistische Partei „Die Heimat“: Ihr seid nicht unsere Heimat!
Es ist ein Skandal, dass die faschistische Partei "Die Heimat" zu den Wahlen zum Ruhrparlament antritt! Auf einem ihrer Plakate sind zu sehen: Pommes Currywurst, ein Fußball, ein Bergmannshelm mit Schlägel und Eisen sowie Strichmännchen, die sich umarmen. Darüber steht: „Mehr Heimat!“
Wie heuchlerisch - denn der Faschismus zerstört Heimat! Es müsste ehrlicherweise heißen: Mehr Ausbeutung, mehr Arbeiterfeinde, mehr Spaltung, mehr Hunger, mehr Krieg, mehr Umweltzerstörung…
Billig, sich auf Ruhrgebietsattribute zu beziehen – besonders auf die Bergarbeiterkultur! Vielleicht hat diese Partei vergessen, dass die Kumpel 1920 mit der Roten Ruhrarmee den faschistischen Kapp Putsch verhindert haben?
Wer wirklich Ruhrgebietskultur im Sinne der Arbeiterfamilien erleben will, der ist Samstag und Sonntag herzlich eingeladen zu Kulturfest und Tribunal!
AUF-Ruhr gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG - Das Revier will leben!
Kulturfest mit Revue und Tribunal
Samstag, 23. August, Kulturfest mit Revue
17 Uhr Buffet
19 Uhr Revue
anschließend Tanz
Sonntag, 24. August, Tribunal
"Wir klagen an die Politik der verbrannten Erde der RAG"
9.30 Uhr Einlass
Tribunal von 10 bis 17 Uhr
Kombiticket für beide Tage: 26 / 20 Euro
Nur Revue: 8 / 6 Euro
Nur Tribunal: 20 / 15 Euro
Kultursaal Horster Mitte
Schmalhorststraße 1a
Gelsenkirchen
Weitere Informationen: Rote-Fahne-Magazin 17/25, Seite 46
Hier geht es zum Einladungsvideo.
Wer eine fortschrittliche, antifaschistische Kraft bei der Wahl zum Ruhrparlament unterstützen will, der wählt am 14.09. AUF-Ruhr!