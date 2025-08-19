Freunde, bald ist Flohmarktzeit ...

Stände findet ihr wie immer auf dem Gehweg, An der Rennbahn und der Industriestraße . Der Flohmarkt beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Der laufende Meter kostet 5 Euro, Kinder zahlen pro laufenden Meter nur 2 Euro.



Aufbau ist ab 9 Uhr und Abbau ist um 16 Uhr. Wir möchten Sie bitten, uns mitzuteilen, wie viele Meter (breit & tief) Sie brauchen. In der Regel gehen wir von 1 Meter Tiefe aus. Wir freuen uns auf Deine / Ihre Anmeldung, möglichst bis 1. September, unter flohmarkt@vvv-horstermitte.de oder in unserem Büro (VVV Horster Mitte e. V.), Tel. 0209-38068060. Ansprechpartnerin ist Madalina Voicu.