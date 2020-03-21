Gaza: Der Barbarei ein Ende bereiten!

Zahlreiche weitere Demonstrationen sind geplant, an denen sich auch die MLPD aktiv beteiligt. Dass Teile von CDU und CSU gegen das Zugeständnis von Merz einen Shitstorm lostreten, bringt die Unionsparteien in eine Zereißprobe. In Israel wächst ebenfalls die Zahl der Menschen, die für die Freilassung der Geiseln demonstrieren und gegen die Kriegsverbrechen ihrer Regierung.

Über 100 000 Menschen gingen am 10. August in Tel Aviv auf die Straße. Das wirkt auch auf die israelischen Soldaten. Deren Armeechef Ejal Zamir sieht die Truppen bereits „moralisch erschöpft“. Selbst er muss eingestehen: „Es gibt keine humanitäre Antwort für eine Million Menschen, die wir transferieren.“ (1) Eine menschenverachtende Beschreibung der hunderttausendfachen Vertreibung mit der Methode des Aushungerns.

In dieser Situation gilt es, den Druck auf die eigene Regierung in jedem Land und damit auf Israel zu steigern. Der Krieg ist sofort zu beenden. Alle Waffenlieferungen sind zu stoppen. Es braucht massenhafte Lieferung von humanitären Gütern und Nahrungsmitteln. Die israelische Armee muss bedingungslos abziehen. Die faschistische israelische Regierung gehört für ihren Völkermord angeklagt und muss verurteilt werden. Und die Bundesregierung wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen. (2)

Gaza soll leben! Gaza zeigt, wie der Imperialismus heute zu tiefster Barbarei führt. Es zeigt sich aber auch, dass Millionen von Menschen nicht bereit sind, das hinzunehmen.