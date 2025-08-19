Russland
Geheimdienst FSB soll Anschlag verhindert haben
Es wäre der zweite versuchte Bombenanschlag auf die Krim-Brücke, auch Kertsch-Brücke genannt, die die Halbinsel Krim über die Straße von Kertsch mit dem russischen Festland verbindet. Dabei soll ein mit Sprengstoff beladenes Auto aus der Ukraine benutzt worden sein. Laut Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB sollen die Täter verhaftet worden sein. Wenn der Anschlag jetzt stattfinden sollte, könnte das ein bewusster Versuch sein, eventuelle Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im Vorfeld zu untergraben. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat tatsächlich in den letzten Monaten vermehrt Anschläge mit terroristischem Charakter auch auf russischem Gebiet begangen, so mutmaßlich mehrere Anschläge auf Züge und Bomben-Anschläge auf militärisches Führungspersonal.