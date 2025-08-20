Gewerkschafter des Öffentlichen Dienstes protestieren landesweit

Tausende Menschen versammelten sich am Samstag in New York City, um gegen Israels Krieg in Gaza zu protestieren. Es war die größte pro-palästinensische Demonstration, die in den letzten Monaten in der Stadt stattfand. Sie stand unter der Losung „Stoppt die Aushungerung Gazas: Massenmarsch für die Menschlichkeit“, sie fand vor der New York Public Library in Manhattan neben dem Bryant Park statt. Die Demonstranten schlugen mit Löffeln auf Pfannen und hielt Schilder mit Aufschriften „Stoppt die Tötung von Journalisten“ und „Besiegt die imperialistischen/zionistischen Völkermörder“. Palästinensische Flaggen wehten über den Menschenmassen, während sie marschierten und „Beendet jetzt die Belagerung von Gaza!“ skandierten. Brian Becker von der linken Answer Coalition sagte der Menge: „Die US-Regierung steht hinter dem faschistischen Regime in Tel Aviv, aber wir, das amerikanische Volk, stehen hinter euch, dem palästinensischen Volk.“ Aufgerufen hatte ein Bündnis aus People’s Forum, ANSWER Coalition, Democratic Socialists of America, CodePink, Palestinian Youth Movement, Jewish Voice for Peace und verschiedene Studentengruppen.