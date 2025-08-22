Hark Bohm: Amrum

Die Väter sind im Krieg. Die beiden Jungs helfen Bäuerinnen, fangen Schollen und Kaninchen, um ihre Familien zu versorgen. Ohne dass den Freunden das zunächst bewusst ist, geht ein tiefer Riss auch mitten durch die Familien. Hier überzeugte Nazis – da entschiedene Gegner. Mit dem Ende des Hitlerregimes bricht er auf. Was macht das mit den Freunden? Ein einfühlsamer Roman. Eine Hommage nicht nur an die Freundschaft, sondern auch an die überwältigende Natur der Insel, die auch dem als Schauspieler und Filmemacher bekannten Hark Bohm Kinderheimat war und wohl auch blieb.

Ullstein, 14,99 Euro